"Ничего не слышит": появились данные о тяжелом недуге Корчевникова

Звезда программы "Судьба человека" теряет слух. Проблемы со здоровьем мешают Борису Корчевникову работать.

Поклонники и герои шоу "Судьба человека", которое ведет Борис Корчевников, рассказали о том, что ведущий передачи едва улавливает речь. Коллеги Корчевникова подтвердили, что он серьезно болен.

Одна из зрителей программы – Елена – сообщила, что перед съемками героев предупредили, что у Корчевникова проблемы со слухом, поэтому придется записывать дубли несколько раз. "Сам Борис, похоже, ничего не слышит. Улыбается, внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь прочитать по губам, что говорит герой программы.", – заявила женщина.

Она подчеркнула, что зрителям больно смотреть на мучения любимого кумира. По словам Елены, на столе ведущего лежит планшет, на который ему поступают вопросы для героя в то время, когда нужно их задавать. Техника позволяет Борису Корчевникову сниматься в передаче и вести диалоги со знаменитостями.

Один из героев программы возмутился тем, что Бориса допустили вести "Судьбу человека". Капризный артист выразился грубой фразой: "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!". Ситуацию смогли уладить сотрудники телеканала.

Ранее у ведущего была доброкачественная опухоль мозга, которую удалили. Она затронула слуховой нерв, поэтому у телезвезды появились осложнения. Коллеги поддерживают Бориса Корчевникова и считают, что неплохо справляются со съемками. Они не планируют менять ведущего программы.