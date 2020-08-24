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"Жалко его до слез": Кравец в ужасе от состояния Корчевникова

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Появившаяся в прессе информация о якобы глухоте Бориса Корчевникова стала шоком и для зрителей, и для коллег, и для звезд. Певица, актриса и модель Алена Кравец обещает, что 38-летнего телеведущего в беде не бросит и, как настоящая христианка, протянет ему руку помощи.
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"Бориса Корчевникова я знаю уже лет семь как, – рассказала "Дни.ру" Алена Кравец. – Я часто бывала на съемках его программы "Прямой эфир", встречались мы и на мероприятиях. А о том, что у Бори серьезные проблемы со здоровьем, я узнала много раньше общественности – от общих знакомых".

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Напомним, 7 августа 2015 года Корчевников в "Прямом эфире" признался, что несколько недель назад перенес тяжелую операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Позже он рассказал, что ему пришлось пройти длительный курс лечения, который стал причиной набора веса.

"Когда Боря попал в больницу, состояние было тяжелым, – вспоминает Кравец. – Мы тут же стали вспоминать про умерших от рака мозга певиц Валентину Толкунову и Жанну Фриске. Но Корчевникову помогло то обстоятельство, что опухоль была не злокачественной и что он вовремя обратился за медицинской помощью. Хотя именно тогда у него начались проблемы со слухом",

Врачи уверяют, что существует несколько причин, почему ведущий стремительно теряет слух. Это может быть и менингиома слухового нерва, и спаечный процесс.

Кравец знает, что сегодня Корчевникову работать трудно. "Да, за кулисами много говорят, что он почти ничего не слышит, – вздыхает Алена. – Якобы вопросы, которые нужно задать гостю, ему подсказывают редакторы с помощью планшета, установленного на столе, а сотрудники программы перед съемками предупреждают героев, что ведущий плохо слышит".

"У меня есть знакомый онколог, и я спросила его о Боре, – говорит Кравец. – Он уверяет, что доброкачественное новообразование – это не рак и никаким образом к нему не относится, но и расслабляться Корчевникову тоже не стоит, так как во многих случаях даже эта опухоль может дать рецидив и перерасти в злокачественную. До слез жалко Борю, потому что уважаю его как человека и профессионала. И всегда готова протянуть ему руку помощи, если понадобится".

Автор: 24 августа 2020, 14:04
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Что связывает Навку и Корчевникова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Юшка
Ответить
Проститутка пиарится на имени Бориса, приятного человека и телеведущего.
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