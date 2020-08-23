"Сделать из останков памятные кулоны": Штурм выступила с предложением после похорон Легкоступовой

Наталья Штурм порекомендовала родственникам усопшей сделать из останков памятные кулоны, которые близкие и родные ей люди смогут постоянно носить с собой.
Певица уверена, что таким способом дети и внуки Валентины Легкоступовой переживут горе. Гениальную идею Наталья увидела в одной из передач, посвященных китайским обычаям.
В Китае часто практикует подобные ритуалы и считают это обычным делом. Стоит отметить, что и в России найдутся мастера, которые смогут оформить прах погибшего в аккуратный амулет.
Правда, подобное удовольствие стоит весьма внушительных денег.
"Там драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом", – дополнила свое предположение певица.
Более того, Наталья Штурм призналась, что не отказалась бы от подобного ритуала и на своих похоронах. Солистка считает, что таким способом ее родственники смогут выказать дань уважения любимому человек.
Напомним, что не так давно Наталья Штурм стала участницей скандала. Певица обвинила мужа Валентины Легкоступовой в произошедшей трагедии.
По мнению исполнительницы песни "Школьный роман", супруг довел усопшую своими истериками. Теперь брак Легкоступовой и Фирсова кажется певице роковой ошибкой.
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