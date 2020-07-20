"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной

Борис Корчевников ведет передачу "Судьба человека" на "второй кнопке". Шоумен задает разные вопросы гостям, подчас очень провокационные. Особенный интерес для телеведущего представляют подробности личной жизни героев.
А вот сам Корчевников предпочитает не рассказывать о том, что творится вне софитов. Многочисленные поклонники потерялись в догадках, что же происходит в его частной жизни. Популярный телеведущий принципиально не говорит на эту тему.
Шоумен заинтриговал фанатов, обнародовав фотографию, на которой запечатлен с привлекательной женщиной. "Это мы с Наташей", – коротко подписал снимок Борис Корчевников. Подписчики его страницы в "Инстаграм" переполошились и забросали ведущего вопросами. Вот только тот ничего никому не ответил.
Пожалуй, о личной жизни Бориса Корчевникова доподлинно известно только одно: несколько лет назад он состоял в романтических отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. По некоторым данным, пара даже оформила отношения.
В Сети есть фотографии, на которых запечатлены Корчевников и Свердлова. Говорят, влюбленные не делали тайны из своих отношений, но и не кричали о них на каждом углу.
Борис и Анна-Сесиль познакомились на службе в церкви. Они собирались пожениться и обвенчаться. Говорят, в близком кругу Корчевников называл Свердлову невестой, а иногда и женой. Кстати, в пользу официальной регистрации брака говорит то, что Анна-Сесиль была прописана в квартире Бориса.
Неизвестно, по какой причине влюбленные разошлись. О расставании Корчевников сказал: "Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь". Говорят, телеведущий очень надеется создать крепкую семью.
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