"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной

Частная жизнь Бориса Корчевникова – тайна за семью печатями. Каждое его фото с дамой расценивается поклонниками как сенсация.

Борис Корчевников ведет передачу "Судьба человека" на "второй кнопке". Шоумен задает разные вопросы гостям, подчас очень провокационные. Особенный интерес для телеведущего представляют подробности личной жизни героев.

А вот сам Корчевников предпочитает не рассказывать о том, что творится вне софитов. Многочисленные поклонники потерялись в догадках, что же происходит в его частной жизни. Популярный телеведущий принципиально не говорит на эту тему.

Шоумен заинтриговал фанатов, обнародовав фотографию, на которой запечатлен с привлекательной женщиной. "Это мы с Наташей", – коротко подписал снимок Борис Корчевников. Подписчики его страницы в "Инстаграм" переполошились и забросали ведущего вопросами. Вот только тот ничего никому не ответил.

Пожалуй, о личной жизни Бориса Корчевникова доподлинно известно только одно: несколько лет назад он состоял в романтических отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. По некоторым данным, пара даже оформила отношения.

В Сети есть фотографии, на которых запечатлены Корчевников и Свердлова. Говорят, влюбленные не делали тайны из своих отношений, но и не кричали о них на каждом углу.

Борис и Анна-Сесиль познакомились на службе в церкви. Они собирались пожениться и обвенчаться. Говорят, в близком кругу Корчевников называл Свердлову невестой, а иногда и женой. Кстати, в пользу официальной регистрации брака говорит то, что Анна-Сесиль была прописана в квартире Бориса.

Неизвестно, по какой причине влюбленные разошлись. О расставании Корчевников сказал: "Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь". Говорят, телеведущий очень надеется создать крепкую семью.