Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили

Дочь обнаружила Валентину Легкоступову, лежащую на полу без сознания, в состоянии сильного алкогольного опьянения 6 августа, после чего артистку экстренно госпитализировали. Многие не верят, что певицу сгубил алкоголь, поскольку она никогда не позволяла себе напиваться.

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