Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
партнеры
Суббота
22 августа
Лента новостей
15:06
Лукашенко придется заплатить суровую цену за помощь Москвы
14:41
"Помогите ей собрать чемоданы": Бузова хочет сбежать из России из-за отравления Навального
14:20
"Ничего не слышит": появились данные о тяжелом недуге Корчевникова
14:12
Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили
13:51
Родственники Легкоступовой не пустили фанатов на прощальную церемонию
13:31
"Не смогли избежать проблем в браке": Королева ударила Тарзана во время торжества
13:12
Легкоступова обсуждала со священником зловещие символы смерти
13:11
"Режим умер": эксперты констатируют конец правления Лукашенко
12:08
Сына Ксенофонтовой жестко избили: Ногами в лицо!
12:06
Ирина Нельсон подтвердила получение писем с угрозами убийства
11:58
Доходы Надежды Бабкиной продолжают расти в кризис
11:34
Появились страшные фото детей Харламова и Гузеевой
11:31
Жуткие кадры взрыва в доме в Ярославле: погибших искали всю ночь
11:19
Смертельная опасность: семья Пугачевой столкнулась с коронавирусом
11:11
Валерию засняли лежащей на камнях в раскрепощенном виде
10:52
"Ну наконец-то": дочь отреагировала на отчаянное решение Ефремова
10:42
"Безумие": похороны Легкоступовой повергли Азизу в шок
10:09
Что-то с мозгом и коронавирус: жуткие подробности смерти актера Губенко
08:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 августа 2020 года
06:48
Актриса из "Полицейского с Рублевки" начала рожать после задержания на Красной площади
04:31
Бочкарева в парике показала свои прелести
02:29
Сальма Хайек в бикини порадовала народ откровенным фото: Греческая королева!
00:14
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
22:14
Адвокаты не готовы защищать отказавшегося от Пашаева Ефремова
22:01
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
21:53
В Болгарии нашли труп российского экстремала
21:51
Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина
21:38
Мэр Ярославля о взрыве в жилом доме: Штаб будет создан в ближайшее время
21:37
Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении
21:10
Всплыло забытое уголовное дело в отношении Ефремова
21:09
Омские врачи разрешили перевести Навального в Германию
20:47
В центре Москвы произошла стрельба
20:41
СМИ: Под завалами обрушившегося дома в Ярославле находятся женщина и ребенок
20:35
Следствие установило имена виновных в убийстве журналиста в Красноярске
20:21
В Ярославле в результате взрыва частично обрушился жилой дом
19:46
В Электростали произошел пожар
19:30
В Подмосковье задержали банду аферистов
19:13
Пашаев объяснил отказ Ефремова от его услуг
18:13
Телеканал "Пятница" анонсировал дату премьеры сериала "Училки в законе"
18:11
Елену Воробей застукали в объятиях женатого мужчины: Везет мне на Сережек
17:56
Лукашенко помог Тихановской бежать в Литву по ее просьбе
17:56
В Балашихе госпитализировали выпившего средство для очистки труб ребенка
17:43
Никита Панфилов о штрафах за превышение скорости: Не могу ехать медленно по пустой трассе
17:35
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
17:22
Тодоренко задержали в аэропорту Колумбии с пистолетом
16:59
Ефремов нанес удар своему адвокату: Найму посильнее
16:54
"Человек сам себе не принадлежит": Пашаев сообщил о проблемах с головой у Ефремова
16:53
Втянутый в мерзкий скандал с ДТП Стебунов: Мне есть что сказать, но это не понравится защите Ефремова
16:52
Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад
16:49
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским
Кому выгодно отравление Алексея Навального
Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко
Киркоров об обиде Легкоступовой на Пугачеву: Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Шоу-бизнес
Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили

Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь обнаружила Валентину Легкоступову, лежащую на полу без сознания, в состоянии сильного алкогольного опьянения 6 августа, после чего артистку экстренно госпитализировали. Многие не верят, что певицу сгубил алкоголь, поскольку она никогда не позволяла себе напиваться.
прочитано 1181 раз

Певица Валерия дружила с Валентиной Легкоступовой. Артистки познакомились во время обучения в академии музыки имени Гнесиных в 1980-х. С годами их общение не прекратилось.

ПО ТЕМЕ

Родственники Легкоступовой не пустили фанатов на прощальную церемонию

Легкоступова обсуждала со священником зловещие символы смерти

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Супруга Иосифа Пригожина была счастлива за Легкоступову, которая за несколько месяцев до своей смерти вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Правда, спокойствия знакомым артистки мужчина не внушал, ведь он имел проблемы с алкоголем.

Вероятно, поэтому Валерия не исключает, что Валентину "подтолкнули, вынудили, заставили" употреблять спиртные напитки. В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" певица с уверенностью заявила, что Легкоступова не страдала от алкоголизма.

Еще одна подробность не дает спокойно спать близким Валентины. У потерявшей сознание артистки обнаружили черепно-мозговую травму. Следователи проводят проверку по факту смерти исполнительницы хита "Ягода-малина", не исключая версию с убийством.

Сторонники этой версии предполагают, что лишить жизни Легкоступову мог ее избранник Фирсов. Также не исключается, что артистка могла оступиться и упасть в ванной.

Автор: 22 августа 2020, 14:12 Источник: YouTube-канал "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пела и плясала: появились неожиданные снимки с третьей свадьбы Легкоступовой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Депутат Госдумы: Лукашенко потерял доверие Путина
Лукашенко помог Тихановской бежать в Литву по ее просьбе
Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад
Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание

Шоу-бизнес

Адвокаты не готовы защищать отказавшегося от Пашаева Ефремова
Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении
Всплыло забытое уголовное дело в отношении Ефремова
Пашаев объяснил отказ Ефремова от его услуг

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Видео

"Не смогли избежать проблем в браке": Королева ударила Тарзана во время торжества

Звездная пара отмечает 17-ю годовщину

Шоу-бизнес

Родственники Легкоступовой не пустили фанатов на прощальную церемонию

Аудитория была шокирована поведением родных звезды
Шоу-бизнес

Ирина Нельсон подтвердила получение писем с угрозами убийства

Жизнь певицы под угрозой

Шоу-бизнес

Смертельная опасность: семья Пугачевой столкнулась с коронавирусом

Поклонники отнеслись скептически

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+