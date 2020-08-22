Валерия о проблемах Легкоступовой с алкоголем: Подтолкнули, вынудили, заставили

Певица Валерия дружила с Валентиной Легкоступовой. Артистки познакомились во время обучения в академии музыки имени Гнесиных в 1980-х. С годами их общение не прекратилось.
Супруга Иосифа Пригожина была счастлива за Легкоступову, которая за несколько месяцев до своей смерти вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Правда, спокойствия знакомым артистки мужчина не внушал, ведь он имел проблемы с алкоголем.
Вероятно, поэтому Валерия не исключает, что Валентину "подтолкнули, вынудили, заставили" употреблять спиртные напитки. В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" певица с уверенностью заявила, что Легкоступова не страдала от алкоголизма.
Еще одна подробность не дает спокойно спать близким Валентины. У потерявшей сознание артистки обнаружили черепно-мозговую травму. Следователи проводят проверку по факту смерти исполнительницы хита "Ягода-малина", не исключая версию с убийством.
Сторонники этой версии предполагают, что лишить жизни Легкоступову мог ее избранник Фирсов. Также не исключается, что артистка могла оступиться и упасть в ванной.
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