Родственники Легкоступовой не пустили фанатов на прощальную церемонию

В свое время Валентина Валерьевна прославилась благодаря несравненному хиту "Ягода-малина". Ярые фанаты эстрадной певицы годами заслушивали легендарный трек.
Около 50 человек, пришедших на прощальную церемонию с Легкоступовой, так не пустили на территорию Троекуровского кладбища.
Поклонники надеялись, что им позволят взглянуть на Валентину и проводить ее в последний путь громкими аплодисментами. Но осуществить свой план им так и не удалось.
Родственники Легкоступовой строго-настрого запретили пускать незнакомых людей в зал. Родные боялись, что фанаты начнут фотографировать Валентину Валерьевну в гробу и распространят эти кадры в социальных сетях.
Всю похоронную процессию ценители творчества исполнительницы простояли на улице. Ожидание продолжалось до того момента, пока один из работников кладбища не вышел и не предложил людям разойтись по домам.
Если бы служащий похоронного бюро не обратился к фанатам, они бы так и не узнали об окончании траурной церемонии.
Поклонники отметили, что родственники Легкоступовой поступили не по-людски. Аудитория исполнительницы уверена, что и при жизни Валентина не получила должного внимания со стороны общественности.
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