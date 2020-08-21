"Мне нужны мои вещи и мои деньги": вдовец сделал заявление после похорон Легкоступовой

Накануне, 20 августа, состоялись похороны известной певицы Валентины Легкоступовой. После прощания с артисткой ее третий муж Юрий Фирсов снялся в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир", в которой сделал несколько важных заявлений.

Чуть больше двух месяцев назад Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. Избранником артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов. После свадьбы влюбленные обвенчались. А в начале августа певица вместе с мужем оказалась в наркологической клинике. Туда их поместила дочь Валентины Анетта, застав супругов в квартире артистки в неадекватном состоянии.

Уже в наркоклинике Легкоступовой стало хуже, ее перевели в обычную больницу, где выяснилось, что у артистки тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ей была проведена трепанация черепа, но певица впала в кому и 14 августа умерла.

В новом выпуске шоу "Прямой эфир", на котором присутствовал вдовец Юрий Фирсов, была показана запись разговора яхтсмена с врачом наркологической больницы. Медик подчеркнул, что у певицы при поступлении были нормальные рефлексы, зрачки, поэтому у врачей не возникло опасений о ее состоянии. При этом Фирсов и Легкоступова получали терапию, которую проводят людям после сильного алкогольного опьянения.

Юрий Фирсов утверждает, что Валентина Легкоступова упала на скользком полу в ванной. Якобы это случилось за несколько дней до их госпитализации. Вдовец корит себя за то, что не смог предвидеть последствий этого падения. Также он винит себя в смерти любимой женщины.

Мужчина сделал заявление: он не претендует на наследство Валентины Легкоступовой. Однако он отметил, что хотел бы забрать из квартиры певицы кое-что, принадлежащее ему. "Мне не нужно ничего от этой семьи. Мне нужны мои вещи и мои деньги – 30 тысяч евро и десять тысяч долларов", – заявил Юрий Фирсов.

По словам яхтсмена, последние девять месяцев вся семья (за исключением дочери Анетты Бриль) артистки жила за его счет. "Я оплачивал девять месяцев нашей жизни. Обучение Матвея (сын артистки от второго брака. – Прим. ред.), все передвижения, питание, оплатил Вале пластическую операцию, я помогал родственникам", – сообщил вдовец.

Более того, по словам Фирсова, когда он уезжал на работу за границу, то непременно оставлял Легкоступовой то по десять, то по 15 тысяч долларов. Вообще, как утверждает яхтсмен, они с певицей планировали уехать жить в Испанию. Теперь же третий муж Валентины Легкоступовой намерен оправиться один на турецко-греческую регату, где они должны были праздновать пышную свадьбу.