"Больше показать нечего?": раздетая Шурыгина взбесила народ

Скандально известная Диана Шурыгина, хоть и с опозданием, поздравила подписчиц с Международным женским днем. Видимо, участница шоу "Пусть говорят" уже ничего не стесняется – она выложила снимок, где запечатлена в обнаженном виде.
На фото Диана сидит на белоснежной постели в одних стрингах, демонстрируя ягодицы. Рядом лежит букет тюльпанов, а смятые простыни намекают на бурную ночь, пишет "Экспресс-газета".
"Девчонки, с праздником!" – поздравила подписчиц блогер. Однако те забросали Шурыгину гневными комментариями: "Почему везде надо показывать себя голой и ***свою показывать? Больше показать нечего?", "По-моему, она тут больше мальчиков поздравила", "С праздником, ***", "Зачем такое выставлять?"
Год назад в честь 8 Марта певица Анна Седокова опубликовала похожий снимок и тоже подверглась критике. Мужчины кадр одобрили, а представительницы прекрасного пола негодовали: мол, девушка с голой попой не может поздравлять с Международным женским днем.
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