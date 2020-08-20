Больше доверия: пенсионерка Пугачева "побила" 52-летнюю Валерию

Согласно данным опроса исследовательского холдинга "Ромир", россияне больше доверяют Алле Пугачевой, чем певице Валерии. Составлен топ-10 отечественных знаменитостей.

Эксперты узнали рейтинг доверия наших соотечественников к артистам после пандемии коронавируса. При составлении списка десяти представителей шоу-бизнеса выбирали личностей, которые в первую очередь известны творчеством и общественной деятельностью.

Россиянам было предложено ответить на вопрос: "Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего". Учитывалось мнение респондентов с разными социально-демографическими характеристиками, покупательскими и медиа-предпочтениями во всех регионах нашей страны.

Первое место досталось Сергею Шнурову. Алла Пугачева и Ольга Бузова заняли второе и третье места соответственно. Филипп Киркоров и Полина Гагарина расположились на четвертой и пятой строчках.

Исполнители Олег Газманов и Валерия впервые попали в топ-10. Лолита Милявская оказалась на восьмом месте, поднявшись на одну строчку. Девятую позицию заполучил Дима Билан. Сергей Лазарев опустился на одну строчку, заняв десятое место.

Отметим, внимание к персоне 71-летней Аллы Пугачевой недавно оказалось приковано из-за слухов о ее разводе с Максимом Галкиным. К счастью, эта информация оказалась лишь домыслом. Примадонна и юморист, пожалуй, самая яркая пара отечественного шоу-бизнеса. Шоумен регулярно публикует в своем микроблоге в "Инстаграм" видео с их детьми – Лизой и Гарри. Ролики, как правило, набирают массу восхищенных откликов.