"Он уже еле сидит": сраженный тяжелым недугом Зайцев напугал россиян

Несколько лет назад известному модельеру поставили страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Этот синдром характеризуется нарушением двигательной активности. У пациента появляется дрожь в конечностях. К сожалению, лекарства от этого заболевания нет.
Из-за страшного недуга Вячеславу Зайцеву пришлось кардинально изменить образ жизни. Модельер перестал выпускать новые коллекции и посещать светские мероприятия. Большую часть времени знаменитость проводит дома с близкими.
Но недавно модельер все же сделал исключение. В минувшую среду Зайцев побывал на вручении премии в области индустрии моды "Золотое веретено". Мероприятие направлено на развитие российских брендов одежды.
Видеозапись с награждения опубликовала телеведущая Арина Шарапова в своем инстаграм-аккаунте. В ролике она беседует с модельером. "Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!" – написала журналистка.
Многие пользователи Сети обратили внимание, как плохо стал выглядеть Вячеслав Зайцев. "Он уже еле сидит... Пора на пенсию, да и маску носить пусть не забывает", "Он звезда настоящая! Но время неумолимо! Все бренно!" – поделились мыслями напуганные комментаторы.
Один из подписчиков сравнил модельера с актером Николаем Караченцовым. "Зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцова полумертвого везде таскали и снимали, и этого теперь", – возмутился пользователь.
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