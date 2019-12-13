Тяжелобольной Зайцев обратился за помощью к Пугачевой

81-летний кутюрье все реже появляется на публике. Несколько месяцев назад Вячеслав Зайцев перенес серьезную операцию, и теперь с трудом передвигается и говорит.
В минувший четверг, 12 декабря, модельер впервые за долгое время вышел в свет. Он посетил презентацию ежегодного календаря благотворительного фонда "Русский силуэт". Для мероприятия Зайцев примерил элегантный костюм и черную шляпу.
Присутствующие засыпали звезду вопросами о самочувствии. Не смогли они обойти стороной и тему многомиллионной задолженности Дома моды. Сейчас его возглавляет сын модельера Егор.
Один из журналистов поинтересовался у Вячеслава Зайцева, действительно ли Примадонна помогла ему погасить долги. Кутюрье подтвердил информацию. "Все, все друзья помогают. Очень много, никто не остался равнодушным", – коротко ответил он корреспонденту "Комсомольской правды".
Художник-модельер также рассказал о планах на Новый год. Зайцев проведет каникулы в загородном доме в деревне Каблуково вместе с семьей.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Как заставить мужика ползать у ног?
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.
Богатый старик
Нужен совет.