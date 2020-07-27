Тяжелобольной Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по роскошному дому

82-летнего Вячеслава Зайцева навестила супруга прославленного актера и режиссера Никиты Михалкова Татьяна. Мало кто знает, что когда-то женщина профессионально работала моделью, снималась в нарядах Вячеслава Зайцева. С тех пор и до сего дня Михалкову и Зайцева связывает крепкая дружба.
Супруга Никиты Михалкова часто навещает кутюрье. Тот уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона, и его состояние оставляет желать лучшего. Так, до недавнего времени Вячеслав Зайцев передвигался с помощью трости, а теперь пересел в кресло-каталку.
Модельер живет в огромном роскошном особняке в Каблуково. Коттедж состоит из трех этажей. Самостоятельно преодолевать множество ступеней 82-летний Зайцев не в состоянии, поэтому была сделана специальная конструкция, с помощью которой модельер, прикрепляя свое кресло, свободно перемещается между этажами.
Как раз во время такого движения Вячеслава Зайцева и сняла на видео Татьяна Михалкова. "В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблукого. Моя фотография в красном пальто от Славы Зайцева сделана пол века назад!!! Любим, ценим и уважаем!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – объявила жена Никиты Михалкова.
В шикарный трехэтажный особняк площадью девять тысяч квадратных метров Вячеслав Зайцев переехал около 20 лет назад, а до этого снимал квартиры. Можно только представить, каково ему преодолевать такой метраж, учитывая его недуг. Из-за болезни Паркинсона у кутюрье проблемы с суставами, он с трудом ходит, почти шепотом и неразборчиво говорит.
Несколько лет назад стало известно, что Вячеслав Зайцев ушел из мира высокой моды – сезонных коллекций он решил больше не выпускать. Все дело в возрасте, нездоровье, да и молодым коллегам пора уже уступить дорогу.
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