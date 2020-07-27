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Шоу-бизнес
Тяжелобольной Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по роскошному дому

Тяжелобольной Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по роскошному дому

Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
82-летний Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Состояние известного модельера оставляет желать лучшего.
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82-летнего Вячеслава Зайцева навестила супруга прославленного актера и режиссера Никиты Михалкова Татьяна. Мало кто знает, что когда-то женщина профессионально работала моделью, снималась в нарядах Вячеслава Зайцева. С тех пор и до сего дня Михалкову и Зайцева связывает крепкая дружба.

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Супруга Никиты Михалкова часто навещает кутюрье. Тот уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона, и его состояние оставляет желать лучшего. Так, до недавнего времени Вячеслав Зайцев передвигался с помощью трости, а теперь пересел в кресло-каталку.

Модельер живет в огромном роскошном особняке в Каблуково. Коттедж состоит из трех этажей. Самостоятельно преодолевать множество ступеней 82-летний Зайцев не в состоянии, поэтому была сделана специальная конструкция, с помощью которой модельер, прикрепляя свое кресло, свободно перемещается между этажами.

Как раз во время такого движения Вячеслава Зайцева и сняла на видео Татьяна Михалкова. "В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблукого. Моя фотография в красном пальто от Славы Зайцева сделана пол века назад!!! Любим, ценим и уважаем!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – объявила жена Никиты Михалкова.

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Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova)

В шикарный трехэтажный особняк площадью девять тысяч квадратных метров Вячеслав Зайцев переехал около 20 лет назад, а до этого снимал квартиры. Можно только представить, каково ему преодолевать такой метраж, учитывая его недуг. Из-за болезни Паркинсона у кутюрье проблемы с суставами, он с трудом ходит, почти шепотом и неразборчиво говорит.

Несколько лет назад стало известно, что Вячеслав Зайцев ушел из мира высокой моды – сезонных коллекций он решил больше не выпускать. Все дело в возрасте, нездоровье, да и молодым коллегам пора уже уступить дорогу.

Автор: 27 июля 2020, 15:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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