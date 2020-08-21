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Могилу умершей год назад актрисы Александры Назаровой забросили

Могилу умершей год назад актрисы Александры Назаровой забросили

Александра Назарова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На месте захоронения Александры Назаровой до сих пор не установили памятник. Там так и остался обычный деревянный крест.
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Звезде сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня", которая скончалась в возрасте 79 лет 20 августа прошлого года, обещали поставить достойный памятник. Этим собирался заняться Театр имени Ермоловой, где служила артистка. Однако воз и ныне там – сроки установки неизвестны.

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Могилу на Троекуровском кладбище практически забросили. Журналисты посетили место, где нашла свой покой Александра Назарова. На месте захоронения – лишь венок и скромный букетик желтых цветов. Нет даже фото известной актрисы.

После смерти Александры Назаровой многие друзья вспоминали, что до последнего дня она работала, чтобы внучка Саша, единственная ее наследница, ни в чем не нуждалась. Все нажитое имущество – квартиру, дачу, машину – она завещала девочке.

Саше 11 лет, у нее много дальних родственников. Ее отец, единственный сын Александры Назаровой, умер несколько лет назад. Как писали "Дни.ру", подруги актрисы следят за судьбой ребенка. Девочка очень хорошо учится, она окружена любовью и заботой близких.

Автор: 21 августа 2020, 10:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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