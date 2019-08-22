Грязное белье умершей Назаровой вывалили на всеобщее обозрение

СМИ вспомнили подробности личной жизни известной актрисы. В свое время Александра Назарова ушла от супруга, полюбив другого мужчину.

Артистка не смогла построить счастье в отношениях с первым мужем, кинооператором Юрием Приходько, после десяти лет брака. Они сблизились, как рассказывала сама кинозвезда, на съемках картины "А если это любовь?"

Приходько красиво ухаживал за Назаровой. Примечательно, что за день до свадьбы молодые люди сильно поругались, но торжество все же состоялось. А вот свадебного платья у нее не было. Актриса отмечала, что в те годы были с мужем молодыми и горячими, передает Teleprogramma.pro.

По словам Александры Назаровой, ее избранник был из старой интеллигентной семьи. "Думаю, если бы у нас был ребенок, то мы бы сохранили отношения, но бог не дал нам детей", – сетовала артистка.

Как и у многих, в личной жизни Александры Назаровой были моменты, о которых не все говорят вслух. Актриса признавалась, что ушла от мужа, полюбив другого. Обманывать супруга она не хотела. Приходько был в шоке, когда она уходила. Но в те годы ей очень хотелось ребенка, и сделать с собой она ничего не могла.

Александра Назарова вспоминала и о том, что первый муж часто провожал ее до дома, но к ней никогда не заходил. Он так и не простил ее за то, что она ушла от него и родила сына от другого мужчины – врача-реаниматолога.

Напомним, народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа. Ей было 79 лет.