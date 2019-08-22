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Что сказала перед смертью обессилевшая Александра Назарова

Александра Назарова. Фото: www.globallookpress.com
О последних днях жизни актрисы Александры Назаровой рассказала ее близкая подруга  Энахат Багирова. Именно она находилась у постели умирающей.
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Энахат Багирова и Александра Назарова дружили более 50 лет. Приятельница даже была кормилицей сына артистки Дмитрия. Именно она в последние дни находилась у постели умирающей подруги. "Из вещей Сашенька в больницу почти ничего не взяла. Крестик ее повесили на больничную кровать, напротив изголовья поставили фотопортрет любимой внучки, а мобильный телефон я забрала. Она все равно уже не могла отвечать на звонки", – сообщила Энахат.

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Вначале подруга просиживала возле актрисы по паре часов, даже кормила ее, но потом ситуация усугубилась. "Она еще что-то могла говорить, шептала, потому что в горле уже стояла трубочка. А потом, когда ей стало хуже, врачи стали пускать всего на 3-4 минутки", – отметила Багирова.

Ей предназначались последние слова, сказанные Александрой Назаровой. "В последний раз я видела Сашу неделю назад, в прошлый четверг. Она уже понимала, что умирает. Призналась мне губами: "Все, это конец". Было видно, что силы ее покидали", – констатировала подруга актрисы.

В памяти друзей и знакомых Александра Назарова навсегда останется светлым и энергичным человеком. По словам Святослава Моисеенко, артистка никогда не стеснялась своего возраста, была легка на подъем и не жаловалась на здоровье. Хотя он видел, что проблемы есть. "В антракте бегала перекурить, а потом заходилась кашлем. Но на сцену выходила так, как будто ничего не было", – рассказал Моисеенко.

С ним солидарна и молодая актриса Евгения Пономарева, с которой Назарова играла в спектакле "Портрет Дориана Грея" в Театре Ермоловой. "Она была старейшей актрисой театра и всеми любимой. Когда заходила в женскую гримерку, все актрисы вставали, здоровались, спрашивали, как здоровье. "Ничего, ничего", – бодро отвечала она, даже если хворала. Чувствовалось, что женщина строгая, со стержнем. Нам будет очень ее не хватать..." – призналась Пономарева.

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", прощание с Александрой Назаровой пройдет 24 августа в Малом зале Театра Ермоловой. Похоронят актрису на Хованском кладбище.

Автор: 22 августа 2019, 12:34

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