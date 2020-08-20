Как живет оставшаяся сиротой 11-летняя внучка актрисы Александры Назаровой

Прославленная артистка Александра Назарова умерла год назад. Ее внучка Саша осталась одна. Журналисты узнали, как живет девочка.

Актриса Александра Назарова тяжело болела и с июля 2019 года находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеотомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

После кончины звезды сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" осталась совсем одна внучка Саша. Ее отец, единственный сын Александра Назаровой Дмитрий, умер несколько лет назад. До конца непонятно, что с матерью девочки, но, по всей видимости, она с самого рождения не воспитывала ее. Вот так и получилось, что Сашей занималась только именитая бабушка. А когда та работала, что девочка была на попечении няни.

После смерти Александры Назаровой многие ее друзья вспоминали, что до последнего дня она работала, чтобы внучка Саша, единственная ее наследница, ни в чем не нуждалась. Квартиру, дачу, машину – все завещала девочке. Сейчас ей 11 лет, у нее много дальних родственников: это троюродные братья и сестры, две двоюродные бабушки – родные сестры ее дедушки Юрия Михайлова.



Троюродная сестра Надежда, которой 35 лет, и стала опекуном Саши. Сообщается, что сейчас внучка актрисы вместе с Надеждой и ее дочкой отдыхает в Светлогорске. Саша учится в кадетском корпусе (соответственно, находится там на полном пансионе), она перешла в шестой класс.

Подруги Александра Назаровой следят за судьбой девочки. Одна из них отметила, что Саша очень хорошо учится, она окружена любовью и заботой близких. "Да, она часто вспоминает свою бабушку Александру Ивановну, скучает по ней, но главное, Саша не брошенный ребенок", – отметила приятельница артистки.