Костюшкин назвал самый необычный подарок от жены на день рождения

Когда Стас Костюшкин был ребенком, часто проводил день рождения в одиночестве, поскольку, переехав в новый город, не обзавелся друзьями. Ему давали 25 рублей, что было огромной суммой в то время. Деньги он тратил на игрушечные машинки и школьные принадлежности.
Артисту не нравится, что в этот день в его адрес звучит много похвалы. Иногда Костюшкин интересуется у родных, почему они целый год молчали, какой он хороший, и высказываются об этом лишь 20 августа.
Каждый год супруга готовит для Стаса торт "Наполеон", а дети дарят рисунки. Но самым необычным подарком от жены Костюшкин считает отдых в ресторане "Стратосфера" в Лас-Вегасе. Тогда супруга сказала певцу, что приготовила для него прыжок с крыши заведения. Это его очень сильно испугало.
Костюшкин с облегчением выдохнул, когда узнал, что прыгать не надо. В ресторане был накрыт стол, а певец лишь наблюдал за людьми, которые рискнули опробовать экстремальный аттракцион.
Напомним, недавно Стасу приписали роман с Натальей Орейро. Жена артиста лишь посмеялась над слухами. Певцу же пришлось пояснять, откуда появилась такая информация.
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