"Старший сынок – копия папы": повзрослевший сын Костюшкина произвел фурор

На свой странице в "Инстаграм" Костюшкин лично поздравил сына и пожелал ему больших жизненных побед. По словам музыканта, он очень гордится Мартином и его "умной головой". Артист опубликовал целое слайд-шоу, посвященное 17-летнему наследнику.
Многочисленные поклонники Станислава отметили, что мальчик сильно похож на своего звездного отца. По лучшим прогнозам комментаторов, Мартин пойдет по стопам Костюшкина и будет следующим, кто соберет восторженные взгляды слушателей и разобьет тысячи женских сердец. Известно, что сын Стаса с малых лет развивался в различных направлениях. Ответственный отец с трепетом подходил к воспитанию отпрыска и старался вложить в него все самое ценное.
"Ох, сколько девчачьих сердец будет разбито", – посетовали на прекрасную наследственность старшего сына Костюшкина.
Напомним, что в третьем браке с Юлией Костюшкиной – бывшей танцовщицей "Чай вдвоем" родились еще двое замечательных сыновей. В 2006 году на свет появился Богдан, а в 2015 родился второй мальчик – Мирон. Получается, что у музыканта растет целая орда богатырей, готовых прийти на помощь звездному отцу в любое время.
Стоит отметить, несколько недель назад Станислав сделал скандальное заявление. Костюшкин рассказал, что в 8 лет подвергался насилию со стороны мужчины. Артист откровенно заявил, что эту историю должны знать его дети, чтобы никогда в жизни не попасть в подобную ситуацию. Музыкант добавил, что в нашей стране не так часто афишируют уголовные дела, связанные с педофилией. Многие стесняются говорить о случившемся и закрывают глаза на страшные вещи, творящиеся в мире.
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