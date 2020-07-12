"Старший сынок – копия папы": повзрослевший сын Костюшкина произвел фурор

Музыкант Стас Костюшкин трижды был женат. Второй супругой певца стала обворожительная танцовщица – Ольга Костюшкина. В браке с такой же творческой личностью, как и сам артист, родился сын Мартин. Вчерашний был особенным для семьи музыканта, ведь один из наследников Станислава праздновал свой 17-й день рождения.

На свой странице в "Инстаграм" Костюшкин лично поздравил сына и пожелал ему больших жизненных побед. По словам музыканта, он очень гордится Мартином и его "умной головой". Артист опубликовал целое слайд-шоу, посвященное 17-летнему наследнику.

Многочисленные поклонники Станислава отметили, что мальчик сильно похож на своего звездного отца. По лучшим прогнозам комментаторов, Мартин пойдет по стопам Костюшкина и будет следующим, кто соберет восторженные взгляды слушателей и разобьет тысячи женских сердец. Известно, что сын Стаса с малых лет развивался в различных направлениях. Ответственный отец с трепетом подходил к воспитанию отпрыска и старался вложить в него все самое ценное.

"Ох, сколько девчачьих сердец будет разбито", – посетовали на прекрасную наследственность старшего сына Костюшкина.

Напомним, что в третьем браке с Юлией Костюшкиной – бывшей танцовщицей "Чай вдвоем" родились еще двое замечательных сыновей. В 2006 году на свет появился Богдан, а в 2015 родился второй мальчик – Мирон. Получается, что у музыканта растет целая орда богатырей, готовых прийти на помощь звездному отцу в любое время.

Стоит отметить, несколько недель назад Станислав сделал скандальное заявление. Костюшкин рассказал, что в 8 лет подвергался насилию со стороны мужчины. Артист откровенно заявил, что эту историю должны знать его дети, чтобы никогда в жизни не попасть в подобную ситуацию. Музыкант добавил, что в нашей стране не так часто афишируют уголовные дела, связанные с педофилией. Многие стесняются говорить о случившемся и закрывают глаза на страшные вещи, творящиеся в мире.