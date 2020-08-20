Слуцкая рассказала об особенности новорожденной дочери

В своем инстаграм-аккаунте Ирина Слуцкая поделилась кадром, на котором запечатлена с девятимесячной Кирой. Фигуристка решила ответить на частый вопрос подписчиков: "Почему у малышки до сих пор нет зубов?".
Спортсменка призналась, что не удивляется, поскольку ее старшие наследники переживали то же самое. У всех детей стали прорезаться зубы лишь на девятом-десятом месяцах. Недавно у Киры появились два нижних зуба, остальные пока не появляются.
Ирина рассказала, что малышка, как и все дети, очень капризничала во время этого процесса. Девочка была не в лучшем настроении и, очевидно, не давала спокойно спать родителям.
Некоторые пользователи Сети посчитали странными беспокойства поклонников по поводу позднего роста зубов у дочери Слуцкой. "Я не понимаю, как можно задавать такой вопрос? Вы хоть раз видели взрослого человека, у которого никогда не было зубов? Вырастут, когда положено!", – сделала справедливое замечание подписчица.
Напомним, два года назад Ирина вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, от которого и родила малышку. У фигуристки также есть два ребенка от брака с Сергеем Михеевым – 12-летний Артем и девятилетняя Варвара.
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