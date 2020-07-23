41-летняя Слуцкая принимает поздравления с очередной свадьбой

У призера нескольких Олимпиад и чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой бурная и интересная личная жизнь.

В августе 1999 года Ирина вышла замуж за Сергея Михеева. 15 ноября 2007-го Слуцкая родила сына Артема, а 21 октября 2010 года – дочь Варвару. У Артема фамилия Михеев, а у Варвары – Слуцкая.

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После 17 лет брака Ирина внезапно развелась с Сергеем. А 23 июля 2018 года вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина, у которого от первого брака сын и дочь. 4 декабря 2019 года Ирина сообщила о рождении дочери Киры. Сегодня Слуцкая принимает поздравления с очередной годовщиной очередной свадьбы.

"Бумажная свадьба! – радуется Ирина. – Нашей семье по штампу в паспорте сегодня исполнилось 2 года. На самом же деле, конечно, намного больше... Мой любимый муж, любящий отец, самый лучший мужчина на свете, поздравляю тебя с нашим праздником. Очень люблю".

Для желающих поздравить ее спортсменка написала на своей странице в социальной сети "Инстаграм": "Если вдруг кто хочет нас поздравить и у вас не получается подарить бумажный презент, всегда можно оставить комментарий!"

Поздравления посыпались как из рога изобилия. "Любви, согласия, доброго здоровья!", "Больше вам еще любви и благословений", "Храните верность, любовь на долгие,долгие года, а мы будем восхищаться вашими отношениями!" – написали поклонники.