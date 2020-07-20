Узнавшая неутешительный диагноз Ирина Слуцкая ухватилась за единственный шанс

"У вас вряд ли когда-нибудь будут дети", – сообщили Ирине Слуцкой в 2003 году. Тогда прославленная фигуристка узнала, что у нее васкулит – аутоиммунное воспаление стенки сосудов. При этом синдроме могут поражаться любые сосуды: артериолы, вены, артерии, венулы, капилляры. В процессе развития патология приводит к осложнениям со стороны различных органов, что бывает обусловлено нарушением нормального притока крови.
Однако Ирина Слуцкая не стала пасовать. "Я решила ухватиться за единственный шанс, который у меня был, и пробовать до последнего, тем более медицина порой творит чудеса. Я даже думала пойти на ЭКО", – призналась спортсменка.
Звезде фигурного катания удалось забеременеть, да не один раз. По признанию Слуцкой, обошлось почти без токсикоза, она буквально наслаждалась своим состоянием. В 2007-м Ирина родила сына Артема, а спустя три года – дочь Варвару. "Ощущать жизнь внутри себя – великий дар", – убеждена прославленная фигуристка.
Напомним, что двое детей появились у Ирины Слуцкой в браке с Сергеем Михеевым. С ним она рассталась через 17 лет совместной жизни, в 2016 году. Спустя пару лет спортсменка снова вышла замуж. А в конце 2019 года у нее появилась дочь Кира.
"Правду говорят – когда взрослая женщина вынашивает ребенка, это совсем по-другому", – призналась Слуцкая. Во время беременности Ирина установила на телефон специальное приложение, которое сообщало о развитии плода. "Следила каждую неделю, как растет малыш внутри меня, что с ним происходит, когда у него появляются ручки и ножки", – сообщила фигуристка.
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