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Шоу-бизнес

"Браво Ларисе Долиной": Критик Сергей Соседов о поведении Ларисы Долиной на дорогах

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Журналист Сергей Соседов поддержал Ларису Долину, на которую в последнее время обрушилось много критики из-за старого интервью. Он считает, что певица имеет полное право рассчитывать на особые привилегии на дорогах.
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Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заступился за певицу Ларису Долину, которая оказалась в центре скандала из-за высказывания десятилетней давности.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

В 2010 году Лариса Долина приняла участие в съемках программы "Сто вопросов взрослому", где призналась, что заручилась поддержкой "самого главного гаишника" и поэтому ее машину никто никогда не останавливает. Народная артистка заявила, что в некоторых ситуациях разрешает своему водителю нарушать правила дорожного движения.

Слова, произнесенные десять лет назад довольно громко отозвались в наши дни. На певицу буквально обрушилась лавина критики.

Сергей Сосоедов поспешил на помощь любимой артистке. По его признанию, он пересмотрел ту запись несколько раз и восхитился откровенностью и честностью певицы.

"Я посмотрел ролик дважды и могу сказать: "Браво Ларисе Долиной". Она – единственная честная певица в нашей стране.Никогда в жизни ни один актер, музыкант или певец не выходил на миллионную аудиторию с таким заявлением" – рассказал в своем интервью журналист.

Сергей Соседов уверен, что такой человек как Лариса Долина никогда не станет злоупотреблять таким эксклюзивным правом. Она воспользуется им только в самом экстренном случае и никогда не станет подвергать жизнь других людей опасности.

Что касается самой народной артистки, то она никак не стала реагировать на поднявшийся шум. Представитель Ларисы Долиной Илья Спицын довольно жестко ответил на нападки, назвав архивное видео "бабушкиной новостью".

Автор: 18 июля 2020, 14:17 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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