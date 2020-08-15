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Шоу-бизнес
Скандальная поездка Волочковой в Дивеево обернулась судебной апелляцией

Скандальная поездка Волочковой в Дивеево обернулась судебной апелляцией

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже несколько месяцев подряд Анастасия Волочкова пытается решить конфликт, возникший из-за нарушения карантинных мер. Напомним, прима-балерина Большого театра во время бушующей пандемии коронавируса отправилась на экскурсию в Дивеевский монастырь.
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По словам самой Волочковой, нет ни одного доказательства, подтверждающего, что балерина нарушила пропускной режим и незаконно попала на территорию священного места. Звезда балета уверена, что с нее просто хотят "стрясти деньги".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Действительно, если Анастасия не сможет убедить суд в своей невиновности, то ей придется оплатить весьма крупный штраф. Стоит отметить, что балерина уже пыталась продать любимую купель для того, чтобы погасить задолженность перед государством.

Накануне Анастасия Волочкова приняла решение бороться до победного и подала апелляцию в суд.

"До сих пор не понимаю, почему в отношении меня были организованы аж два судебных дела по поводу одного и того же вопроса, якобы совершенного мной правонарушения. Ну, видимо, потому что я Анастасия Волочкова", – публично заявила прима-балерина.

Звезда уверена, что правоохранительные органы незаконно "все умножили на два". Анастасии присуждены два штрафа: один в размере 20 тысяч рублей, а другой – 40.

Поклонники балерины встали на защиту своего кумира. В "Инстаграме" Волочковой произошел самый настоящий бунт. Пользователи социальной сети не могут понять, почему звезда не подключает влиятельных знакомых для разрешения конфликта.

Анастасия убедила своих подписчиков в том, что намерена решать ситуацию мирным путем. Танцовщица не сомневается в своей правоте, поэтому спокойно отвечает на любую общественную критику.

Автор: 15 августа 2020, 15:15 Источник: Инстаграм Анастасии Волочковой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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