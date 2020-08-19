"Неприятная неожиданность": Анастасия Волочкова получила удар в спину

У Анастасии Волочковой новые проблемы. Некий Владислав Фоменко, назвавшийся любовником балерины, подал на нее в суд, обвинив ее в том, что его жизнь покатилась под откос после связи с ней.

Еще несколько месяцев назад некий Владислав Фоменко на всю страну рассказал, что у него якобы был роман с Анастасией Волочковой. Будто бы они жили вместе с октября 2014 года по май 2015 года, и артистка якобы от него даже забеременела. В итоге с балериной они разошлись, ребенка он так и не увидел (да и вообще не уверен, что он был). Но самое обидное, как считает Фоменко, что ему пришлось расплатиться за ремонт в доме балерины. Мужчина грозился подать в суд на Анастасию Волочкову.

И свое слово он сдержал. В Красногорском суде был зарегистрирован иск, который по почте отправили балерине и адвокату Юлии Вербицкой. В документах Владислав Фоменко утверждает, что Анастасия Волочкова им подло воспользовалась: якобы попросила привлечь знакомых строителей, чтобы они сделали ремонт в ее новом доме. Рабочие оценили работы в 30 миллионов рублей, артистка якобы гарантировала оплату. Но под конец работ, будто бы находясь в подпитии, Анастасия выгнала работяг, прекратив с ними все отношения. И теперь Фоменко утверждает, что сам оплатил всю сумму.

Журналисты выяснили, что называющий себя любовником балерины мужчина не раз был судим. На его счету грабеж, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Кстати, как утверждает сам Фоменко, ситуация, которая привела его за решетку, связана с долгами, в которые он залез из-за Волочковой. После освобождения он пытался связаться с балериной, но все его попытки не увенчались успехом.

Теперь мужчина требует с Анастасии Волочковой и ее адвоката Юлии Вербицкой 100 миллионов рублей. В такую сумму он оценил моральный вред и страдания. В иске Владислав Фоменко пожаловался, что из-за этих двух дам "вся жизнь пошла под откос" и из него "сделали посмешище".

Адвокат Юлия Вербицкая прокомментировала действия мужчины: "Иск стал неприятной неожиданностью. Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда".