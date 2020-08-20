Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью

Олег Газманов заразился коронавирусом. Известный исполнитель и автор песен попал в больницу.

О госпитализации Олега Газманова стало известно от него самого. Известный певец опубликовал видеообращение, в котором рассказал о тяжелом недуге.

Для начала он отметил, что давно не выходил на связь с многочисленными поклонниками и не записывал прямые эфиры. Виной тому коронавирус, который Олег подхватил вместе с женой Мариной.

"Я попал в больницу. У меня еще было воспаление легких, сопутствующее этой болезни, потеря обоняния, температура, слабость, которая до сих пор проявляется. Я успел похудеть на 6,5 килограмма", – сообщил Газманов и поблагодарил врачей, оказавших своевременную помощь.

По всей видимости, артист пробыл в клинике недолго. Его супруга, рассказывая о коронавирусе, отметила, что они лечились на дому.

"Спасибо всем нашим друзьям, которые писали, поддерживали, моим родственникам и детям, которые мужественно 14 дней были без нас. Гадость жуткая , но мы с @oleggazmanov стали еще ближе... а куда деваться на карантине😂😂😂😂 Пересмотрели, перечитали всЁ . Начали сами писать – Олег две новых песни, а я книгу! Нет худа, без добра! Заработали иммунитет, а значит поедем путешествовать ! Лето прошло быстро, но мы сами были не очень. Берегите себя, всем здоровья (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Марина.

Поклонники пожелали здоровья паре и порадовались, что Газмановы легко отделались, заболев коронавирусом. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Артиста и его супругу поддержали автор песен Игорь Николаев, композитор Игорь Крутой, участница группы "Фабрика" Саша Попова и многие другие.