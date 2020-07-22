Олег Газманов станцевал в трусах перед семьей

Поклонники узнали Олега Газманова с другой стороны. Супруга артиста опубликовала забавное видео.

Олег Газманов отметил 69-летие в кругу семьи. Рядом с ним в день рождения оказались супруга Марина Муравьева, сыновья Родион и Филипп, а также дочь Марианна. Весь день жена Газманова рассказывала поклонникам интересные моменты из жизни артиста, о его предпочтениях и характере.

Так, подписчики узнали, что Олег Михайлович очень любит жарить мясо на природе. К этому блюду певец предпочитает красное вино. Кстати, именно так семейство отметило день рождения артиста.

Муравьева также запечатлела мужа в новой одежде, которую подарил сын Филипп. На футболке и трусах красовалась надпись: "Самый лучший в мире папа". Такой знак внимания очень понравился Газманову, он даже сплясал.

Напомним, Филипп – неродной сын артиста. Муравьева родила наследника 23 года назад от Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовой пирамиды "МММ". Марина развелась с супругом, когда его осудили. Из роддома ее уже забирал Газманов.

Недавно Марина Муравьева рассказала, какой должна быть жена для мужа. Тем самым возлюбленная Олега Газманова раскрыла секрет семейного счастья.