Олег Газманов станцевал в трусах перед семьей

Олег Газманов отметил 69-летие в кругу семьи. Рядом с ним в день рождения оказались супруга Марина Муравьева, сыновья Родион и Филипп, а также дочь Марианна. Весь день жена Газманова рассказывала поклонникам интересные моменты из жизни артиста, о его предпочтениях и характере.
Так, подписчики узнали, что Олег Михайлович очень любит жарить мясо на природе. К этому блюду певец предпочитает красное вино. Кстати, именно так семейство отметило день рождения артиста.
Муравьева также запечатлела мужа в новой одежде, которую подарил сын Филипп. На футболке и трусах красовалась надпись: "Самый лучший в мире папа". Такой знак внимания очень понравился Газманову, он даже сплясал.
Напомним, Филипп – неродной сын артиста. Муравьева родила наследника 23 года назад от Вячеслава Мавроди, брата основателя финансовой пирамиды "МММ". Марина развелась с супругом, когда его осудили. Из роддома ее уже забирал Газманов.
Недавно Марина Муравьева рассказала, какой должна быть жена для мужа. Тем самым возлюбленная Олега Газманова раскрыла секрет семейного счастья.
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