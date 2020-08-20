Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой

Сегодня, 20 августа, похоронят Валентину Легкоступову. Между тем выяснилось, что незадолго до смерти артистка обращалась к медикам.

Буквально за два месяца до своей загадочной кончины Валентина Легкоступова сделала несколько пластических операций. С хирургом артистку познакомил ее последний муж, яхтсмен Юрий Фирсов. "С ним я знаком давно – мы вместе участвовали в соревнованиях. Фирсов был капитаном огромного количества команд. Все спортсмены знали: если рядом Юра, можно ни о чем не беспокоиться", – отметил медик.

Легкоступова сразу очаровала пластического хирурга. "Она была невероятно обаятельной и привлекательной женщиной с необыкновенной аурой, харизмой. В ней не было совершенно никакого пафоса", – вспомнил специалист.

По его словам, когда возникали осложнения, Валентина совсем не боялась и была уверена в успехе операций. "Мы ей сделали подтяжку шеи, щек, блефаропластику, подтянули веки, булхорн. У нее были осложнения: долго заживали швы, была выраженная отечность. Все это произошло из-за плохих сосудов – Валя много курила", – пояснил врач.

Говорят, Легкоступова легла под нож хирурга, чтобы достойно выглядеть на своей свадьбе, которая состоялась 4 июля. Хорошо певица смотрелась и во время венчания в одном из крымских храмов.

А сегодня, 20 августа, Валентина Легкоступова найдет последний приют на Троекуровском кладбище. 14 августа артистка, не приходя в сознание, умерла в больнице, куда попала с черепно-мозговой травмой. До этого певица находилась в наркологической клинике, где якобы лечилась после двухнедельного запоя.