"Уже наказан": Яббаров из "Дома-2" призвал не портить жизнь устроившему пьяное ДТП Ефремову

Участник телестройки признался в своем инстаграм-аккаунте, что ему жаль погибшего в ДТП Сергея Захарова. Однако он добавил, что совсем не обязательно портить жизнь всенародно любимому актеру Михаилу Ефремову.
Илья Яббаров обратился к Таганскому суду. Он поблагодарил служителей Фемиды, отпустивших звезду театра и кино под домашний арест. Шоумен подчеркнул, что не оправдывает поступок севшего пьяным за руль Михаила Ефремова.
"Жалко, что погиб второй водитель, но его уже не вернешь, к сожалению. А Михаил и так, я думаю, уже наказан и переживает внутри себя!" – заявил участник шоу "Дом-2". Фолловеры осудили шансонье за его позицию.
Отметим, что Илья Яббаров является одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур на телестройке. В конце апреля экс-солист группы "Бутырка" Владимир Ждамиров в своем микроблоге обвинил звезду шоу "Дом-2" в том, что он украл его песню.
Как писали "Дни.ру", 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшной аварии на Смоленской площади в Москве. Находясь в нетрезвом состоянии, актер вылетел на внедорожнике на встречную полосу. Машина артиста врезалась в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.
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