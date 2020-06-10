"Уже наказан": Яббаров из "Дома-2" призвал не портить жизнь устроившему пьяное ДТП Ефремову

Звезда шоу "Дом-2" Илья Яббаров заступился за актера, ставшего виновником смертельной аварии в Москве. Он рад, что Михаила Ефремова отправили не в СИЗО, а под домашний арест.

Продолжение: Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой

Участник телестройки признался в своем инстаграм-аккаунте, что ему жаль погибшего в ДТП Сергея Захарова. Однако он добавил, что совсем не обязательно портить жизнь всенародно любимому актеру Михаилу Ефремову.

Илья Яббаров обратился к Таганскому суду. Он поблагодарил служителей Фемиды, отпустивших звезду театра и кино под домашний арест. Шоумен подчеркнул, что не оправдывает поступок севшего пьяным за руль Михаила Ефремова.

"Жалко, что погиб второй водитель, но его уже не вернешь, к сожалению. А Михаил и так, я думаю, уже наказан и переживает внутри себя!" – заявил участник шоу "Дом-2". Фолловеры осудили шансонье за его позицию.

Отметим, что Илья Яббаров является одной из самых скандальных и обсуждаемых фигур на телестройке. В конце апреля экс-солист группы "Бутырка" Владимир Ждамиров в своем микроблоге обвинил звезду шоу "Дом-2" в том, что он украл его песню.

Как писали "Дни.ру", 56-летний Михаил Ефремов стал виновником страшной аварии на Смоленской площади в Москве. Находясь в нетрезвом состоянии, актер вылетел на внедорожнике на встречную полосу. Машина артиста врезалась в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации.