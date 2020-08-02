Адвокат Ефремова назвал дело актера самым легким в своей практике

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Артист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерской машиной.

Несмотря на то, что авария была сильной, Михаил Олегович не пострадал, лишь отделался легким испугом. А вот 57-летний Сергей Захаров – курьер из Рязани был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. На следующий день мужчина скончался.

Несколько месяцев длилось судебное разбирательство, решающее судьбу народного артиста. Михаил Ефремов находился под домашним арестом, пока суд принимал решение о соответствующей мере наказания.

На сегодняшний день актеру грозит реальный тюремный срок: от 5 до 12 лет лишения свободы. Известно, что близкие родственники погибшего курьера требуют наиболее сурового наказания для Ефремова.

Ситуация стала еще запутаннее, когда Михаил Олегович начал отрицать свою вину и во всех заявлениях ссылался на адвоката – Эльмана Пашаева. Сам же представитель артиста уверен, что ему удастся доказать невиновность Ефремова.

С первого дня Эльман Пашаев активно общался с представителями СМИ и раскрывал все подробности судебного разбирательства. Но поведение адвоката заметно изменилось после того, как на него и представителя семьи Сергея Захарова было заведено дисциплинарное дело за нарушение профессиональной этики.

Незначительный штраф не стал помехой для Эльмана Пашаева. Вчера адвокат дал интервью и публично заявил, что дело Михаила Ефремова является самым легким в его практике.

"Это чистая вода. Просто его раздули так, будто дело века решается. Поверьте – тут все закончится очень легко", – заверил журналистов звездный защитник.

Ранее Эльман Пашаев рассказывал, что имеет достаточное количество доказательств, подтверждающих невиновность Ефремова.