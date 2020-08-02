66-летний пианист Розум прокомментировал сплетни о романе с юной возлюбленной сына Королевой

66-летний пианист прокомментировал слухи о романе с 23-летней моделью. Юрию Розуму приписали отношения с возлюбленной сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко.

Насколько дней назад в личном микроблоге музыканта появились провокационные фото. В кадре Юрий Розум нежно обнимает за талию модель Марию Слугину.

Пользователи Сети пришли к выводу, что пианист и манекенщица встречаются. Комментаторы принялись активно обсуждать личную жизнь Розума.

Журналистам удалось дозвониться до Юрия Александровича. Беседуя с репортером, 66-летний пианист сообщил, что с молодой красоткой его связывает только дружба.

По словам Розума, со Слугиной он познакомился давно. Их первая встреча состоялась на конкурсе красоты, где музыкант сидел в жюри. Тогда Юрий Александрович пригласил Марию на свой концерт.

Юрий Розум подчеркнул, что Мария Слугина – девушка очень разносторонняя. Она искренне интересуется его творчеством. Музыкант и модель были на связи даже во время самоизоляции, даже встретились, чтобы записать интервью.

Слова Юрия Розума подтверждает и сама Мария Слугина. Девушка сообщила, что на данном этапе своей жизни очень увлечена музыкой. Она планирует покорить отечественный шоу-бизнес. Модель уже записывает первую песню.