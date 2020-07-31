Королева жестко муштрует запевшего сына

18-летний сын Наташи Королевой пошел по ее стопам. Архип Глушко под пристальным контролем матери снимает свой первый клип.

Покорять российскую эстраду парень решил под псевдонимом Greek. Недавно наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко выпустил свой первый трек "Бутылка вина". Молодой человек уже выходил на большую сцену.

Теперь Архип приступил к съемкам клипа. Наташа Королева поддержала сына. Певица внимательно следила за процессом и вносила коррективы в ход съемок, муштруя отпрыска. "К экрану ближе подойди!" – командовала знаменитость.

Парень слушался мать, ведь ее опыт на музыкальном Олимпе нельзя переоценить. Позже Наташа Королева отсмотрела снятый материал и дала свои советы.

Отметим, Архип окончил первый курс Высшей школы экономики. Ранее Наташа Королева рассказала, почему назвала сына таким редким именем. Она поведала, что один ее дедушка во время Великой Отечественной войны дошел до Берлина. Второй же погиб под Кенигсбергом за год до победы. В честь него она и назвала наследника.

