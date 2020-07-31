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Шоу-бизнес
Королева жестко муштрует запевшего сына

Королева жестко муштрует запевшего сына

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star
18-летний сын Наташи Королевой пошел по ее стопам. Архип Глушко под пристальным контролем матери снимает свой первый клип.
прочитано 389 раз

Покорять российскую эстраду парень решил под псевдонимом Greek. Недавно наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко выпустил свой первый трек "Бутылка вина". Молодой человек уже выходил на большую сцену.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Теперь Архип приступил к съемкам клипа. Наташа Королева поддержала сына. Певица внимательно следила за процессом и вносила коррективы в ход съемок, муштруя отпрыска. "К экрану ближе подойди!" – командовала знаменитость.

Парень слушался мать, ведь ее опыт на музыкальном Олимпе нельзя переоценить. Позже Наташа Королева отсмотрела снятый материал и дала свои советы.

Фото: instagram.com/koroleva__star

Отметим, Архип окончил первый курс Высшей школы экономики. Ранее Наташа Королева рассказала, почему назвала сына таким редким именем. Она поведала, что один ее дедушка во время Великой Отечественной войны дошел до Берлина. Второй же погиб под Кенигсбергом за год до победы. В честь него она и назвала наследника.

Автор: 31 июля 2020, 23:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

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