Новый образ Успенской разнесли в пух и прах: Зажиточная провинциальная пенсионерка

Пару дней назад певица пришла на шоу "Три аккорда" в довольно скромном для себя одеянии. На артистка была черная шелковая блузка, полосатые брюки-джоггеры и мюли на высоком каблуке. Фанаты восхитились смелым нарядом, а вот стилисты схватились за голову.
Эксперт Маргарита Нежевенко прокомментировала последний выход Любови Успенской. Как отметила девушка, назвать образ удачным язык не поворачивается. Стилист припомнила певице ее же слова: та утверждала, что женщина должна хорошо выглядеть в любом возрасте. Правда, видимо, певица забыла, что для каждого возраста существует и своя одежда.
По словам модного эксперта, на последних снимках Любовь Успенская выглядит, как зажиточная провинциальная пенсионерка – деньги есть, а вкуса нет. Маргарита посоветовала артистке заменить шелковую рубашку, которая не держит форму, на более практичную и минималистичную модель.
Брюки на певице стилистка и вовсе назвала клоунскими. Вместо них она посоветовала джинсы базового цвета по фигуре. Обувь Любови Успенской тоже привела Маргариту в замешательство. По словам девушки, мюли добавляют образу нелепости и заодно визуально укорачивают ногу.
Досталось от Нежевенко и макияжу королевы шансона. Стиль "Барби", к которому стремится звезда, явно не подходит ей ни по возрасту, ни по статусу. Также модный эксперт напомнила, что сейчас в тренде нюдовые оттенки, которые как раз подходят женщинам категории "за 50".
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