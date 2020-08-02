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Возвращение блудного парня: Ольга Бузова возобновила отношения с блогером

Возвращение блудного парня: Ольга Бузова возобновила отношения с блогером

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
После громкого расставания телеведущей с блогером появились слухи о том, что отношения пары были фиктивными. Якобы между Ольгой Бузовой и Давой был заключен контракт, направленный на взаимный пиар. Остается только гадать, испытывают ли молодые люди искренние чувства друг к другу и как долго продлится их воссоединение.
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Многочисленные проекты не помогли Ольге Бузовой найти свою любовь. Почти три года девушка была одна и посвящала себя работе. Но в 2019 году телеведущая познакомилась с блогером Давидом Манукяном, который покорил ее с первой минуты.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга не верила своему счастью, ведь за несколько месяцев возлюбленные приняли решение жить вместе. Любовное гнездышко разворошили слухи, всплывшие после окончания карантина. Пользователи социальных сетей утверждали, что романа не было, а Ольгу и Даву связывал лишь контракт.

Подогревал интерес общественности и тот факт, что певица перестала публиковать совместные фотографии с Манукяном и оставалась ночевать в гостиничных номерах. Когда терпение фанатов лопнуло, Ольга Бузова вернулась к блогеру.

На странице телеведущей в "Инстаграм" появилось трогательное видео, на котором девушка предстала в объятиях возлюбленного. Ольга была без макияжа и в пижаме. Видимо, пара все-таки помирилась и снова съехалась.

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Публикация от ♾ �������� ������ ������������ ♾ (@davabuziki86)

Дава зацеловал звезду и поинтересовался, о чем она мечтает больше всего. Бузова шокировала поклонников своим заявлением, попросив привезти ей шаверму из Санкт-Петербурга.

"За шаурмой съездить? В Питер?" – удивился блогер.

В город на Неве Манукян, конечно же, не отправился, но зато оперативно съездил в соседнее заведение за свежей курицей в лаваше.

Автор: 2 августа 2020, 12:42 Источник: Инстаграм Ольги Бузовой ✓ Надежный источник
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Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

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