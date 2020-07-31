Контракт закончился: возлюбленный Бузовой сделал неожиданное заявление

В Сети появились слухи о расставании певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном. Знаменитости перестали публиковать совместные фото и видео в социальных сетях.

Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились летом 2019 года на съемках клипа "Лайкер". Во время работы между звездами вспыхнули сильные чувства, через несколько месяцев они официально заявили о своих отношениях.

Одни поклонники порадовались за влюбленных, другие отнеслись к новому роману ведущей "Дома-2" скептически. Они заподозрили Бузову и Манукяна в обмане. Якобы знаменитости стали встречаться только для того, чтобы поднять свои рейтинги.

Летом этого года певица и блогер замолчали. Они прекратили публиковать совместные посты в социальных сетях и стали игнорировать вопросы репортеров о личной жизни. После этого сообщения о пиар-романе звезд вновь распространились в интернете.

Накануне один из поклонников спросил у Манукяна, почему он больше не появляется на публике с поющей телеведущей. "Где Оля? Вас давно не видно вместе. Правда, что контракт о пиаре закончился?" – поинтересовался пользователь.

Ответ блогера оказался неожиданным. "По условиям контракта я не могу разглашать все подробности, сами понимаете. Наши юристы работают над продлением договора", – заявил возлюбленный Ольги Бузовой в своем инстаграм-аккаунте.

Оказалось, это была шутка. Через некоторое время блогер разместил видеозапись, где он звонит телеведущей. "Родная, привет! Как дела? Я скучаю", – обратился он к избраннице. "Так устала, мотаюсь как пчелка, туда-сюда", – ответила ему Ольга Бузова.