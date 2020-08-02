"У меня будет нервный срыв": оставшаяся с двойняшками Пугачева караулила Галкина у порога

Накануне вечером Примадонна обнаружила наследников на лестнице в холле, дети лежали на ступеньках. Лиза и Гарри отказывались двигаться с места. Отпрыски сообщили Алле Пугачевой, что ожидают возвращения отца, который покинул дом и отправился по делам. Артистка записала происходящее на видео.
"Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв", – заявил матери Гарри. Пугачева поинтересовалась у чад, кем они являются – детьми или ступеньками.
Лиза сообщила, что она ребенок, между тем, когда Гарри признался, что является частью лестницы, девочка передумала и повторила за братом. Малышка призналась, что любит своего папочку и будет лежать, пока он не приедет.
Затем звездные отпрыски отвлеклись на часы. Гарри задумался, почему они висят над входом в дом. В это время на пороге появился Максим Галкин. Дети не смогли сдержать эмоций. Крохи встретили отца радостными воплями.
Ролик, снятый Пугачевой, Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Подписчики поблагодарили артиста за позитивный пост. "Ангелочки мамины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Говорящая лесенка говорите 😂👌", "Какие они у вас милые, здоровья и счастья вам и вашим детям!!!", "Какие потешные детки!" – отмечали комментаторы.
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