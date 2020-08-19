"Дочь с самого рождения хотела иметь братика": Лорак откровенно о втором ребенке

Вокалистка откровенно ответила на вопрос о материнстве. Ани Лорак хотела бы еще одного ребенка, но прибавления в планах пока нет.

Артистка призналась, что росла в многодетной семье, поэтому отлично знает, как хорошо взрослеть с братьями и сестрами. Ее дочь София давно мечтает о малыше дома, но удастся ли исполнить желание девочки, Ани Лорак не знает.

"Дочь с самого рождения хотела иметь братика, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает", - заметила вокалистка. Она добавила, что София дружит с двоюродным братом, и от общения друг с другом дети получают огромное удовольствие.

По словам Ани Лорак, ее наследница имеет задатки актрисы. Знаменитость пытается помочь ей реализовать потенциал. Например, артистка сняла дочь в собственном музыкальном видео на песню "Твоей любимой". Девочка сама захотела поучаствовать в создании ролика.

В отношениях с Софией певица стремится быть другом и родителем в одном лице. Она считает, что в этом вопросе важен баланс. Ани Лорак старается быть строгой и справедливой мамой, но при этом оставаться для дочери человеком, к которому можно обратиться за помощью.

Напомним, что после развода с отцом Софии, бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак встречается с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Возлюбленный на 14 лет младше знаменитости.