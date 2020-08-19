"Скоро в роддом": Кошкина выбрала имена для будущих детей

Этим летом Яна Кошкина много времени проводила с пятилетним племянником, который своим присутствием навел ее на мысли о материнстве. На детской площадке актриса узнала от других женщин, что коляски не только бывают разного цвета, но и отличаются функциональностью.
Накануне звезда шоу "Однажды в России" поделилась снимком, на котором виден ее округлившийся живот. Яна сразу пояснила, что она не беременна – округлости добавляет фасон платья.
И все же Кошкина задалась вопросом, какой мамой она будет. Также знаменитость призналась, что давно придумала имена для малышей.
"Я с детства знала, как назову своих детей", – написала Яна в "Инстаграм".
Есть ли у Кошкиной любимый мужчина, неизвестно. В прошлом месяце сообщалось о ее романе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, который ранее расстался с супругой Кристиной Асмус. Яна опровергла эту информацию.
А недавно актрисе пришлось высказаться по поводу другого слуха. СМИ писали, что она станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2".
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