На исхудавшем Корчевникове стала висеть одежда

Подписчики журналиста в "Инстаграм" заметили, что Борис Корчевников стремительно худеет. Очевидно, что он уже давно не был в такой подтянутой форме. На кадрах на звезде одежда буквально висит.
Преображение руководителя канала "Спас" помимо радости за артиста вызвало беспокойство поклонников. Не секрет, что в Сети часто обсуждают состояние здоровья ведущего. Однако Борис Корчевников практически не дает комментариев на эту тему, тем самым вызывая множество слухов.
Напомним, в 2019 году году Борис Корчевников сильно пополнел. Телеведущий объяснил, что набрал лишние килограммы на фоне специального лечения.
СМИ заподозрили, что у знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. В частности, появлялись тревожные сообщения, что у журналиста мог случится рецидив недуга, с которым он боролся несколько лет назад.
Как писали "Дни.ру", ранее Борис Корчевников признавался, что едва не потерял слух из-за опухоли, которую обнаружили врачи. В 2014 году он перенес серьезную операцию на головном мозге. Теперь поклонники надеются, что похудение их любимца связано с занятиями спортом или диетой.
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