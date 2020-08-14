Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы

Борис Корчевников положил глаз на 24-летнюю дочь певицы Светланы Лазаревой Наталью. Популярный ведущий задал ей несколько личных вопросов.

Сначала Светлана Лазарева появилась в студии передачи "Судьба человека" одна. Но в какой-то момент к ней присоединилась взрослая дочь Наталья. 24-летняя наследница артистки работает помощницей депутата. Молодая женщина произвела такое впечатление на Бориса Корчевникова, что он решил приударить за ней прямо на съемках.

Шоумен стал активно интересовался, свободно ли сердце Натальи Кузьминой и готова ли она к замужеству. "Она знает несколько языков. Конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная", – подыграла телеведущему Светлана Лазарева.

Наталья ответила, что не замужем, тем самым дав надежду Борису Корчевникову. Вот только комментаторы в Сети после просмотра передачи высказали убеждение, что такая эффектная девушка уж точно не скучает в одиночестве. Знающие люди и вовсе утверждают, что у Натальи давно есть любимый мужчина, которого она даже периодически показывают в соцсетях.

Кстати, дочь Наталью Светлана Лазарева назвала в честь подруги, певицы Натальи Ветлицкой. Когда-то они были очень близки. Однако после некоторых событий, о которых артистка предпочла не распространяться, они перестали общаться.

Более того, Наталья Ветлицкая отказалась быть крестной матерью дочки Светланы Лазаревой. Но это не связано с ссорой подруг. Дело в том, что Наталья Ветлицкая сменила вероисповедание. По словам Светланы Лазаревой, дочка Наташа, которой на тот момент было 10-11 лет, восприняла слова крестной очень остро. "Она так плакала, бедняга", – призналась известная певица.