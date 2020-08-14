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Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы

Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы

Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Борис Корчевников положил глаз на 24-летнюю дочь певицы Светланы Лазаревой Наталью. Популярный ведущий задал ей несколько личных вопросов.
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Сначала Светлана Лазарева появилась в студии передачи "Судьба человека" одна. Но в какой-то момент к ней присоединилась взрослая дочь Наталья. 24-летняя наследница артистки работает помощницей депутата. Молодая женщина произвела такое впечатление на Бориса Корчевникова, что он решил приударить за ней прямо на съемках.

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Шоумен стал активно интересовался, свободно ли сердце Натальи Кузьминой и готова ли она к замужеству. "Она знает несколько языков. Конечно, иногда бывает вредной, но в основном хорошая. Такая хозяйственная и правильная", – подыграла телеведущему Светлана Лазарева.

Наталья ответила, что не замужем, тем самым дав надежду Борису Корчевникову. Вот только комментаторы в Сети после просмотра передачи высказали убеждение, что такая эффектная девушка уж точно не скучает в одиночестве. Знающие люди и вовсе утверждают, что у Натальи давно есть любимый мужчина, которого она даже периодически показывают в соцсетях.

Кстати, дочь Наталью Светлана Лазарева назвала в честь подруги, певицы Натальи Ветлицкой. Когда-то они были очень близки. Однако после некоторых событий, о которых артистка предпочла не распространяться, они перестали общаться.

Более того, Наталья Ветлицкая отказалась быть крестной матерью дочки Светланы Лазаревой. Но это не связано с ссорой подруг. Дело в том, что Наталья Ветлицкая сменила вероисповедание. По словам Светланы Лазаревой, дочка Наташа, которой на тот момент было 10-11 лет, восприняла слова крестной очень остро. "Она так плакала, бедняга", – призналась известная певица.

Автор: 14 августа 2020, 16:56 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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