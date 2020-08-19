"Замечательная, красивая женщина": жена откровенно о романе Азизы с известным актером

Недавно певица Азиза заявила, что у нее был роман с актером Николаем Караченцовым. Эту информацию прокомментировала его вдова, актриса Людмила Поргина.

Азиза рассказала о романе с Николаем Караченцовым на шоу "На самом деле". По ее словам, их отношения были более чем серьезными. Якобы о романе знала даже жена актера Людмила Поргина. Однако против выступила мать Азизы. "Она сказала: "На чужой беде счастья не построишь!" Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила", – заключила певица Азиза.

Журналисты связались со вдовой Караченцова Людмилой Поргиной. Актриса со смехом отреагировала на эту информацию. Она заявила, что у ее мужа никогда не было романа с Азизой. "Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать. Вот они и стараются получить хоть какие-то деньги таким образом", – убеждена Людмила Поргина.

Самое интересное, что когда-то актеры не раз посещали концерты Азизы. "Замечательная, красивая женщина, прекрасная певица. Жаль, что у нее так трагично случилось с певцом Игорем Тальковым в Санкт-Петербурге. Но слава Богу, что она выжила после этого кошмара и вышла снова на сцену. Работает, и дай Бог, чтобы так продолжалось дальше", – высказалась актриса.

Людмила Поргина объяснила, что Азиза из совершенно другого мира – мира шоу-бизнеса, где "другие мозги, другое воспитание". Поэтому никакого романа между ней и Николаем Караченцовым быть не могло.

Вообще, актриса уже привыкла к тому, что после смерти артиста то и дело "всплывают" женщины, называющие себя его любовницами. "Люди, извините, лживы. Они готовы зарабатывать на всем. Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Я готова выйти с ней на бой", – заявила вдова Николая Караченцова.