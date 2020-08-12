"Все время больницы и санатории": во МХАТе им. Горького сообщили о недуге 86-летней Дорониной

С 26 января 2019 года, сыграв главную роль в спектакле "Васса Железнова" по случаю 15-летнего юбилея постановки, Татьяна Доронина во МХАТе им. М. Горького не появляется. Но связи с ним не теряет. Ведь Доронина – президент театра. Эта должность была для нее специально создана Министерством культуры России.
"С Татьяной Васильевной мы находимся в постоянном контакте, эта коммуникация была давно отлажена, – сообщила в интервью "Дни.ру" исполнительный директор театра Татьяна Ярошевская". Время от времени в прессе появляются тревожные слухи о том, что легендарная актриса испытывает нужду.
"Это не так, – заверила Ярошевская. – Доронина абсолютно обласкана и театром, и Министерством культуры. Другое дело, что состояние ее здоровья все время требует подладки при помощи больниц и санаториев. Она больна, и именно ее физическое здоровье не позволяет ей быть с нам рядом, в театре". Но во МХАТе ее по-прежнему любят, ждут и помнят.
Напомним, Татьяна Доронина возглавила этот легендарный театр в 1987 году после драматичного раскола труппы. У руля она оставалась более сорока лет.
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