Легкоступова перед смертью мечтала переехать в другую страну

Велентина Легкоступова скончалась 14 августа. Вдовец певицы рассказал, что незадолго до роковых событий они мечтали перебраться в Испанию и начать жизнь с чистого листа.

По словам Юрия Фирсова, его возлюбленная желала петь для иностранного слушателя – разрешение на работу уже было в кармане. Выбор на Испанию тоже пал не случайно – именно там звезда счастливо прожила пять лет вместе со вторым мужем. Она занималась недвижимостью, а также преподавала детям вокал.

Об планах пары никто не знал. Молодожены собирались сообщить обо всем осенью, после шумной свадьбы на греческой регате. Также Валентина Легкоступова надеялась, что у нее еще будут хиты, кроме "Ягоды-малины". Она уже заказала новую песню, которую хотела исполнить вместе с Юрием Фирсовым. К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться.

Вокруг смерти популярной певицы до сих пор много странностей. Родственники звезды пытаются выяснить, какую роль в гибели артистки сыграл ее третий супруг. Дочь Валентины Легкоступовой считает, что муж матери намеренно ее спаивал. По словам Аннеты Бриль, до знакомства с Юрием Фирсовым звезда выпивала очень редко, да и то не больше бокала шампанского.

Яхтсмен оправдывается. Говорит, что парусный спорт – тяжелое дело. После целого дня на солнце единственной возможностью расслабиться был алкоголь, вот он и выпивал. Вероятно, Валентина Легкоступова попала под влияние мужа и решила уйти в загул, который для нее плохо кончился.

Напомним, артистка получила черепно-мозговую травму и позднее скончалась в больнице. Что стало причиной ушиба головы – выясняют правоохранительные органы. По словам супруга, певица поскользнулась в ванне, упала, но попросила не вызывать скорую. Родственники подозревают, что Юрий Фирсов мог поднимать на Валентину Легкоступову руку.