"Это очень тяжело": названа грустная причина свадьбы Светланы Бондарчук

На днях состоялась церемония бракосочетания Светланы Бондарчук и Сергея Харченко. Блогер Лена Миро выдвинула свою версию, почему бывшая жена режиссера Федора Бондарчука снова пошла под венец.

Светлана Бондарчук вышла замуж 15 августа. Она зарегистрировала отношения с давним возлюбленным Сергеем Харченко в одном из столичных ЗАГСов. Влюбленные играли свадьбу в обществе друзей и близких, при этом за весь день Светлана сменила аж три наряда.

Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала событие в свойственной ей манере. Она убеждена, что Светлана Бондарчук вышла замуж, чтобы привлечь к себе внимание. "В определенном возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми. Входя в помещение, женщины определенного возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше. Мужчины смотрят не на них, а сквозь них: аккурат в декольте молодых сисек. Женщины помоложе где-то даже жалеют, смотрят свысока: "Эвона, как неконкурентноспособная бабка старается! А фиг ли толку?" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – высказала мнение Лена Миро.

Она прямо назвала грустную причину свадьбы Светланы Бондарчук: "Это ее лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием "Старость". При этом Лена Миро решила не судить 51-летнюю светскую львицу. "Наверное, это очень тяжело – бояться старости, когда вся жизнь построена на фундаменте востребованности полового органа", – заключил блогер.

Напомним, что несколько лет назад Светлана Бондарчук оформила развод с актером, режиссером Федором Бондарчуком. У пары есть сын Сергей, который, к слову, присутствовал на свадьбе светской дамы, и дочь Варвара. Она родилась с особенностями развития.