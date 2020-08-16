Сын Бондарчука вывел в свет свою новую пассию

Сергей привел девушку на семейный праздник. Фотограф застал сына Федора Бондарчука врасплох.

15 августа состоялась свадьба Светланы, экс-жены Федора Бондарчука. Наследник режиссера пригласил на торжество свою девушку.

Фотограф заснял страстный поцелуй Сергея и его пассии. В кадре светловолосая девушка сидит на коленях своего кавалера, который держит возлюбленную за ягодицы. Блондинка обвивает шею Сергея руками и прижимается к его губам. Автор снимка разместил его в инстаграм-канале. Папарацци подписал пикантный кадр фразой "Happy Love".

Фанаты семейства Федора Бондарчука начали выяснять личность сексапильной гостьи, которая посетила свадьбу матери Сергея. СМИ определили, что девушку зовут Валерией. Ранее она работала моделью, а сейчас занимается бизнесом. Возлюбленной наследника режиссера принадлежит российский бренд одежды премиум-класса. У девушки яркая внешность и отличная фигура. Для демонстрации одежды, которую она представляет, блондинка продолжает фотографироваться, привлекая внимание потенциальных клиентов.

Ранее "Дни.ру" писали о замужестве Светланы Бондарчук. Новым партнером женщины стал Сергей Харченко, который работает директором дизайнерского агентства. Он моложе Светланы на 5 лет. От предыдущего брака у мужчины есть дочка. Звезды поздравили молодоженов в инстаграм-аккаунте экс-супруги Федора Бондарчука. Там она показала снимки со свадебной церемонии.



