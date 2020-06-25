Скорбящая Натали проводила отца в последний путь

Трагическое известие артистка сообщила поклонникам накануне. На своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость разместила трогательную видеозапись с участием своего отца Миняева Анатолия. "Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка", – подписала кадры певица Натали.
Спустя некоторое время звезда показала фотографию с похорон родителя. Артистка поблагодарила подписчиков за поддержку. Она призналась, что сначала не хотела рассказывать о случившейся трагедии, но спустя некоторое время передумала. "Оказывается, сочувствие облегчает скорбь", – отметила певица Натали.
Знаменитость добавила, что церемония прощания была легкой и трогательной. Смерть отца стала для нее неожиданностью, однако ее греют светлые воспоминания об этом человеке и чувство благодарности. В заключение исполнительница пожелала своим поклонникам светлого настроения.
В комментариях свои соболезнования артистке выразили певец Николай Басков и жена композитора Игоря Николаева. К ним присоединились рядовые пользователи. "Светлая память вашему папе! Пусть земля ему будет пухом! Он будет жив в вашем сердце", "Он будет ангелом для вас и будет оберегать вас и охранять", – поделились мыслями поклонники.
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