"С бодуна": муж Легкоступовой пришел на шоу к Малахову

Валентина Легкоступова умерла три дня назад. Ее еще не успели похоронить. А вдовец Юрий Фирсов уже оказался на диванчике в студии программы Андрея Малахова.

Неожиданная смерть 54-летней Валентины Легкоступовой стала настоящим шоком не только для ее многочисленных поклонников, но и для представителей отечественного шоу-бизнеса. Ведь два месяца назад артистка только вышла замуж, обвенчалась. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов.

О последнем муже Валентины Легкоступовой ходят самые разные слухи. Одни люди подозревают его в причастности к смерти певицы, другие считают странным, что состоятельный Фирсов поселился в скромной квартирке Легкоступовой, третьи говорят о тяжелой алкогольной зависимости Юрия, который пристрастил к спиртному и Валентину. Впрочем, немало и тех, кто утверждает, что с яхтсменом певица была очень счастлива.

Сейчас уже сложно сказать, где правда, где ложь. Однако музыкальный критик Сергей Соседов, встретившись с Юрием Фирсовым, остался под неприятным впечатлением от спортсмена. Мужчины пересеклись на съемках шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

"Муж мне не понравился. Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу. Он говорил тяжело, муторно, мутно, туго. Половину не помнил совершенно: что случилось и как", – рассказал музыкальный критик.

Сергей Соседов заявил, что ему совершенно не жаль Юрия Фирсова. Чего нельзя сказать о Валентине Легкоступовой. Музыкальный критик рассыпался в комплиментах покойной артистке. "Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении. Улыбка – это была ее главная фишка. Она об этом знала! Ее лицо запоминалось на раз. Сегодня актрисы в сериалах играют: все на одно лицо. Я даже их не запоминаю. А Легкоступову один раз увидишь – и все: ее запомнишь навсегда", – заявил Сергей Соседов.