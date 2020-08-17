Кто получит наследство певицы Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова когда-то была очень популярна. В последние годы артистка зарабатывала на заказниках и сборных концертах. Репортеры узнали, что заработала певица, и кому это достанется.

Журналисты выяснили, что Валентина Легкоступова якобы владела элитной квартирой в Москве, дорогими авто, риэлторским бизнесом и обладала правами на ряд золотых хитов. Вот только последние дни жизни провела в скромной квартире в районе "Текстильщиков". Вместе с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, по некоторым данным, артистка ничего не успела нажить. Что касается спортсмена, то он пришел жить к знаменитой жене, потому что якобы оставил все имущество бывшей возлюбленной.

Именно Юрий Фирсов, дочь Анетта Бриль, сын Матвей Григорьев и старенькая мать являются наследниками Валентины Легкоступовой, компетентно утверждают репортеры. Ходят слухи, что после смерти артистки яхтсмен претендует на ее некую недвижимость, однако в окружении Валентины Легкоступовой в это мало верят.

"Скорее всего, ближайшие родственники и будут правообладателями. Не исключено, что и муж на что-то будет претендовать. Хотя в нынешней ситуации сомневаюсь, что он будет права качать. Потому что очень уж трагически сложилось все", – заявил приближенный к артистке человек.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Исполнительница хита "Яголда-малина" скончалась в больнице, не выходя из комы. Перед этим артистка получила серьезную травму головы. Певицу в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве неделей ранее нашла ее дочь Анетта Бриль.

"Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – впоследствии рассказала дочь артистки. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому и начался отек мозга".

В больницу Валентина Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ. Артистка умерла, не приходя в сознание.

