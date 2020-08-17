Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу

Православная традиция предписывает хоронить покойника на третий день. Певица Валентина Легкоступова скончалась в пятницу, 14 августа. Но до сих пор ее тело не предано земле. И на это есть серьезные основания.

Сегодня следователи при помощи судмедэкспертизы выясняют наличие криминального следа в скоропостижной смерти популярной исполнительницы. Упала ли она сама, или избил муж, откуда взялись на теле множественные синяки и гематомы, была ли черепно-мозговая травма, и почему произошел отек мозга – вопросов пока много.

Пока дочь певицы от первого брака Рехаб Анетта Бриль занимается организацией похорон. Скорее всего они состоятся во вторник, 18 августа. Оказалось, даже для обладательницы звания "Заслуженной артистки России" не так просто получить место на престижном кладбище – участки выделяют столичным градоначальством.

Как рассказали друзья певицы, сложно найти и хорошего специалиста по посмертному макияжу – танатокосметолога. Ведь певица так покалечилась неудачным "падением из ванной", что на ее теле, как говорят, появилась масса гематом, кровоподтеков и ссадин. Теперь все это предстоит заретушировать.

Танатокосметолог сообщил "Дни.ру", что трупные пятна обычно маскируются корректором. С помощью румян можно приблизить облик покойного к прижизненному, а специальный тональный крем поможет скрыть одутловатость Говорят, придерживающаяся иудейских традиций дочь Легкоступовой даже хотела хоронить мать в закрытом гробу, чтобы люди не смотрели на покойницу и не обсуждали. К тому же, без слез на всегда красивую и стильную артистку, которая готовилась отметить 55-летие, а оказалась в гробу, невозможно...

Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры Валентину и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ.

