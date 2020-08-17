Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе

Инна Маликова куда больше известна событиями из личной жизни, нежели новыми хитами. Так, артистка сообщила о свадьбе. Вышла замуж ее дочка. "Моя девочка, моя крестная доченька, Аленка! Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным днем", – поздравила певица, опубликовав фотографию, на которой запечатлена с невестой.
Однако долго повеселиться на торжественном мероприятии Инне Маликовой не удалось. Ее ждали на другой свадьбе. В тот же день состоялась церемония бракосочетания у бывшей жены режиссера и актера Федора Бондарчука Светланы. 51-летняя светская львица вышла замуж за своего давнего возлюбленного Сергея Харченко.
Для важного дня Инна Маликова выбрала светло-фиолетовое атласное платье на лямках с ассиметричным подолом. "На празднике любви💕 Спасибо за чудесный вечер, дорогие @a030aa и @sirg74! 💍 Как же здорово было всех увидеть!" – поблагодарила молодоженов Инна Маликова.
Отметим, что сама артистка не замужем. В недавнем интервью певица признавалась, что мечтает встретить подходящего мужчину и родить дочку. У Инны Маликовой есть взрослый сын Дмитрий. По некоторой информации, пару лет назад единственный наследник сделал артистку бабушкой.
Якобы в 2018 году возлюбленная Дмитрия родила дочь, которую назвали Мирославой. Интересно, что сам Дмитрий предпочел не обнародовать радикальные перемены в жизни. А вот Анастасия не скрывает рождение ребенка. Правда, и не уточняет, кто же отец малышки.
Что касается Инны Маликовой, то она так и не прокомментировала информацию о том, что стала бабушкой. Она ее не подтвердила, как впрочем, и не опровергла.
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