Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе

Младшая сестра певца и музыканта Дмитрия Маликова Инна развлеклась сразу на двух свадьбах. Самое интересное, что обе были не ее.

Инна Маликова куда больше известна событиями из личной жизни, нежели новыми хитами. Так, артистка сообщила о свадьбе. Вышла замуж ее дочка. "Моя девочка, моя крестная доченька, Аленка! Поздравляю вашу семью с таким важным и прекрасным днем", – поздравила певица, опубликовав фотографию, на которой запечатлена с невестой.

Однако долго повеселиться на торжественном мероприятии Инне Маликовой не удалось. Ее ждали на другой свадьбе. В тот же день состоялась церемония бракосочетания у бывшей жены режиссера и актера Федора Бондарчука Светланы. 51-летняя светская львица вышла замуж за своего давнего возлюбленного Сергея Харченко.

Для важного дня Инна Маликова выбрала светло-фиолетовое атласное платье на лямках с ассиметричным подолом. "На празднике любви💕 Спасибо за чудесный вечер, дорогие @a030aa и @sirg74! 💍 Как же здорово было всех увидеть!" – поблагодарила молодоженов Инна Маликова.

Отметим, что сама артистка не замужем. В недавнем интервью певица признавалась, что мечтает встретить подходящего мужчину и родить дочку. У Инны Маликовой есть взрослый сын Дмитрий. По некоторой информации, пару лет назад единственный наследник сделал артистку бабушкой.

Якобы в 2018 году возлюбленная Дмитрия родила дочь, которую назвали Мирославой. Интересно, что сам Дмитрий предпочел не обнародовать радикальные перемены в жизни. А вот Анастасия не скрывает рождение ребенка. Правда, и не уточняет, кто же отец малышки.

Что касается Инны Маликовой, то она так и не прокомментировала информацию о том, что стала бабушкой. Она ее не подтвердила, как впрочем, и не опровергла.