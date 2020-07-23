"Папаша выбил звание": сестру Маликова назвали бездарью

На днях в Белоруссии завершил свою работу фестиваль "Славянский базар в Витебске". В этом году он оказался примечателен не только по числу и разнообразию участников, но и потому, что оказался единственным крупным мероприятием за последние полгода. Из-за пандемии коронавируса отменили "Новую волну", "Жару", "Белые ночи" и другие музыкальные мероприятия.
Музыкальный критик сергей Соседов был завсегдатаем "Славянского базара", но в этом году на фестиваль не поехал. Тем не менее, он следил за событиями по телевизору. "Лучше и эффектнее всех выглядела Спиридович. Как всегда чрезмерно петушист Киркоров. Немного почудил Дима Губерниев", – высказал свое мнение музыкальный критик.
А вот певице Инне Маликовой, сестре певца и музыканта Дмитрия Маликова, которая выступает в составе "Новых Самоцветов", досталось много нелестных слов. "Меня возмутило, что безголосой пустышке, каковой, на мой взгляд, является Инна Маликова, папаша выбил звание "Заслуженная артистка России", – заявил Сергей Соседов.
Речь идет о композиторе Юрии Маликове, основателе и руководителе легендарного ВИА "Самоцветы". Его дочь Инна Маликова получила почетное звание пару лет назад.
Музыкальный критик буквально разбушевался: "Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь, я считаю, полной бездарью. Не могу проходить мимо такой откровенной несправедливости!"
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