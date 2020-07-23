"Папаша выбил звание": сестру Маликова назвали бездарью

Инна Маликова выступила на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске". Музыкальный критик Сергей Соседов не смог сдержать своего возмущения.

На днях в Белоруссии завершил свою работу фестиваль "Славянский базар в Витебске". В этом году он оказался примечателен не только по числу и разнообразию участников, но и потому, что оказался единственным крупным мероприятием за последние полгода. Из-за пандемии коронавируса отменили "Новую волну", "Жару", "Белые ночи" и другие музыкальные мероприятия.

Музыкальный критик сергей Соседов был завсегдатаем "Славянского базара", но в этом году на фестиваль не поехал. Тем не менее, он следил за событиями по телевизору. "Лучше и эффектнее всех выглядела Спиридович. Как всегда чрезмерно петушист Киркоров. Немного почудил Дима Губерниев", – высказал свое мнение музыкальный критик.

А вот певице Инне Маликовой, сестре певца и музыканта Дмитрия Маликова, которая выступает в составе "Новых Самоцветов", досталось много нелестных слов. "Меня возмутило, что безголосой пустышке, каковой, на мой взгляд, является Инна Маликова, папаша выбил звание "Заслуженная артистка России", – заявил Сергей Соседов.

Речь идет о композиторе Юрии Маликове, основателе и руководителе легендарного ВИА "Самоцветы". Его дочь Инна Маликова получила почетное звание пару лет назад.

Музыкальный критик буквально разбушевался: "Просто неприлично носить такое высокое звание, ничего собой не представляя и являясь, я считаю, полной бездарью. Не могу проходить мимо такой откровенной несправедливости!"